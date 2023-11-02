İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen "Kalkan" operasyonlarında, 512 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Ayrıca, 41 ev sahibine para cezası uygulanarak evleri mühürlendi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Kalkan" operasyonuyla ilgili detayları açıkladı;