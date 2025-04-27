İstanbul'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal konut seferberliği yeniden gündeme geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için 81 ili kapsayan "tarihin en büyük sosyal konut seferberliğini" başlatacaklarını duyurdu. İstanbul'daki deprem ve kentsel dönüşümle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurum, önce deprem bölgesindeki çalışmaları tamamlayacaklarını ardından sosyal konut projelerine odaklanacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hasar raporunu da paylaştı. Depremin ardından 6 bin 539 hasar ihbarı aldıklarını açıklayan Kurum, bunların 1.473'ünün hasarsız olduğunu, yalnızca 101 binanın az hasarlı olarak tespit edildiğini ifade etti.

Murat Kurum, bilim insanlarının depremle ilgili görüş birliği içinde olmadıklarını belirterek, "Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor. Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil." dedi.



Kurum, evlerine giremeyen 40 bin kişinin geceyi parklarda, millet bahçelerinde, toplanma alanlarında geçirdiğini ifade etti.



Depremin ilk gecesi 500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ve kumanya dağıtımı yapıldığını ifade eden Kurum, bugün sayının düne nazaran azaldığını kaydetti.



DEPREMİN İVMESİ DÜŞÜK



Depremin süresinin 13 saniye olması ivmesinin düşük olması sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadığını belirten Kurum, Elazığ Sivrice'deki depreminin de kısa sürmesinin yıkımı engellediğini vurguladı.



Sürenin uzamasının felaketi büyüteceğini ifade eden Kurum, "Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi." diye konuştu.

İSTANBUL'DA EN ÇOK İHBAR YAPILAN İLÇELER HANGİSİ?



Depremden sonra 6 bin 539 hasar ihbarı aldıklarını belirten Kurum, bunların bin 473'ünün hasarsız olduğunu, sadece 101 binanın az hasırlı olarak tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra en çok hasar ihbarı gelen ilçeleri de açıkladı.



Buna göre, İstanbul'da depremden sonra en çok ihbar Bahçelievler'den yapıldı.



Bahçelievler'i Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar takip etti.

YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Murat Kurum, depremden sonra az hasar almış tüm vatandaşların Yarısı Bizden kampanyasına dahil edileceğini açıkladı.

Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:



"Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler.

Tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Tüm gücümüzle İstanbul’da olacağız. 2025’deki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi vermiş olalım.



6,2’lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız."

HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan sosyal konut projelerinde başvurular şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve diğer başvurular şeklinde kategorilere ayrılmıştı.

Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet edilmesi, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranmıştı.