Halk TV'de Serhan Asker'in hazırlayıp sunduğu Görkemli Hatıralar programına katılan CHP'li Muharrem Erkek, YSK'nın kararını duyurdu. Erkek, YSK'nın oy birliğiyle Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağına karar verdiğini açıkladı.

YSK RESMİ OLARAK AÇIKLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener'in yaptığı açıklama şu şekilde;

6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz toplantı sonucunda sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin 1'inci oylama sonrasında geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerin Türk demokrasisine hayırlı getirmesini diliyor, seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığını kamuoyu ile paylaşırız.