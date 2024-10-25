DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Onur Metinbaş, amatör kulüplerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, İnegöl'deki kapalı spor salonunun kötü durumda olduğunu ve çalışmayan sistemlerin sorun yarattığını ifade etti. Metinbaş, "Gençlerimiz ve spor severler, ülkemizin iç bunaltan haberlerinden kaçış ararken, amatör kulüplerimizin maçlarını izleyemez hale geldiler. Çalışmayan bilboardlarımız ve musluktan akmayan sıcak su, salonun işlevselliğini tamamen kaybettirdi. Dışarıdan gelen sporcular, sıcak su akmayan salonda ıslak mendille temizlik yapıyor. İptal olan maçlar ve maddi zorluklarla boğuşan amatör kulüpler, 'Bir daha masraf yapıp İnegöl’e nasıl geleceğiz?' diye düşünüyorlar," dedi.

İlçe Spor Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi'ne seslenen Metinbaş, bu eksikliklerin acilen giderilmesini talep etti. "Gideremiyorsanız söyleyin, biz İnegöllüler gereğini yapalım," diyerek çağrıda bulundu.