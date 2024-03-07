ŞU İNEGÖL’ÜN OTOPARK SORUNUNU HANGİ ADAY DÜZELTECEK?

Yerel seçimlere bir ay gibi kısa bir zaman kaldı. Bakıyorum da hiçbir Başkan adayının ilçemiz trafiği ile ilgili bir projesi yok gibi.

Ben zaman, zaman bu sütunlardan ilçe halkının şikâyetlerinin başında gelen trafik sorunu ve otopark sorununu sıkça dile getirdim. Ancak şu ana kadar bu konu ile ilgili bir projenin olmadığını gözlemekteyiz. Şimdi yaklaşan yerel seçimleri nedeniyle bu yaraya kesin bir tedavi uygulamaya ait bir projesi olan bir adayın söylemine ben şahit olmadım.

Ya adaylar bu konuda bir projesi varda seçimlere yakın açıklamayı düşünüyorlar. Veya onlarında bu konuda bir projeleri yok gibi.

Evet, gittikçe artan araç yoğunluğuna cadde ve sokaklar yetmez oldu. Oto park yerlerinin neredeyse yok denecek kadar az olması nedeni ile araçlar cadde ve sokak aralarında yol kenarına park etmek zorunda kalıyor. Bu da yetmiyor, aracını kaldırıma çıkarıp park yapıyor. Zaten daracık kaldırımda yayalar bir birlerine sürtünerek geçmekteyken araçların kaldırımı tamamen tıkayarak yayalara geçit vermemeleri yaşadığımız gerçeklerdir.

Haydi, bundan da geçtik, geçen bir motor bisikletli biri az kalsın arkadan bana çarpacaktı. Bir de utanmadan amca arkana baksana demez mi? Saygı ve terbiyenin rafa kalktığı bu zamanda böylesine ne demeli siz bilirsiniz?

Yakın bir tarihte bırakın kaldırımda yürümeyi, sanırım kimse evinden dışarı çıkamayacak. Yâda araç yolunda yürüyüp araçlara kurban olacaklar! Allah sonumuzu hayır etsin!

Peki, şimdi ne olacak?

Bu duruma Başkan adayları nasıl gerçekçi bir proje üretecekler?

Bütün bu sorulara cevap verecek Başkan adaylarının fikirlerini merakla bekliyorum.

Bir diğer kanayan yaramız ise, araç sahipleri yaya geçitlerinde yayalara yol vermiyorlar bu konuda yaptırım eksikliğimiz var! Üstelik öylesine hızlı ve tehlikeli araba kullanıyorlar ki Allah’a emanet yaşıyoruz!

İnegöl Belediyesi ana caddeler üzerine yaya geçitlerini belirleyen çizgiler çizdiler ancak hiçbir araç yaya geçitlerine aldırış etmeden hızla yoluna devam etmekte. Yerleşim yerlerinde araçların hız tahdidi 50 km. olmasına rağmen araçlar adeta kendini ralli pistinde sanarak yol almalarına da şaşmamak elde değil. Bütün bu olumsuzluklar içinde trafik konusu başlı başına bir iş. Bu açıdan adayların top yekûn ilçe trafiği hakkında ne gibi tedbirler alacaklar ve özellikle oto park yerleri için nasıl bir çözüm getirecekler merakla bekliyoruz!