SUBÜ Sakarya MYO Öğretim Görevlisi Meltem Eyüboğlu Özcan, Erasmus+ KA171 projesi çerçevesinde Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nde robotik uygulamaları anlattı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Meltem Eyüboğlu Özcan, Erasmus+ KA171 projesi çerçevesinde Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nde (AZTU) ders verdi. Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine robotik uygulamaları anlatan Özcan, ayrıca AZTU Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nü ziyaret ederek bölüm ve laboratuvarlar ile ilgili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çelebi İftihar Kurbanelioğlu’ndan bilgi aldı. SUBÜ ve AZTU, lisans ve lisansüstü düzeyde ortak çalışmalar yapılmasından personel hareketliliğine kadar geniş bir çerçeveyi kapsayan iş birliği protokolü de imzalamıştı. Gerçekleştirilen Erasmus+ KA171 projesi ve iş birliğinin iki üniversite arasındaki hareketliliğe ve ortak çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.