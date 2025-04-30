Açılış törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Sude Optik firması sahibi Sude Can, açılışa katılan davetlilere teşekkür ederek, “Öncelikle, böyle bir girişimde bana destek oldukları için anneme ve babama çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, teşrifleriniz için sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Hepinizi burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Sevgili kardeşimizi ve ailesini bu başarılı iş girişiminden dolayı yürekten tebrik ediyorum. Şehrimizde yeni işletmelerin açılması bizleri de son derece heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor.

Şehrimizin önemli ve işlek caddelerinden birinde güzel bir iş yeri açılışı gerçekleşmiş olacak. Bu cesaretli adımından dolayı Sude kardeşimizi ayrıca tebrik ediyorum. Bugün burada, çok değerli çalışma arkadaşlarım, AK Parti’mizin kıymetli yöneticileri ve meclis üyelerimizle birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek isterim.

Müsaadenizle çok kısa bir sosyal mesaj vermek istiyorum. Bugün Kızılay ile birlikte İnegöl Belediyesi olarak Gazze’ye sıcak yemek yardımı kampanyası başlattık. Bu kampanyayı basın mensuplarımızla da paylaştık, burada da dile getirmek isterim. Malumunuz, Filistin ve Gazze’de yaşanan olaylar artık çok can sıkıcı bir hale geldi. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere pek çok Müslüman kardeşimizin şehit edildiğini görüyoruz. Devletimiz, Kızılay ve AFAD üzerinden çok kıymetli çalışmalar yürütüyor. Biz de bu doğrultuda, Kızılay aracılığıyla bir kişilik sıcak yemek bedeli 100 TL olacak şekilde bir kampanya başlattık. Bu çağrıyı buradan da hatırlatmak istedim. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığını gördüğümüz bu zulmü yapanları Cenab-ı Allah’a havale ediyoruz. Rabbim onları kahru perişan etsin. İnşallah Gazze’deki kardeşlerimiz bir an önce huzura kavuşur” dedi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Sude Optik firması hizmete açıldı.