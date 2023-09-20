Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna bir program düzenledi. Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dualar edildi.

Sultangazi Kaymakamlığı ile Sultangazi Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehit ve gazileri anma programı düzenledi. Kaymakamlığın önündeki Atatürk heykeline çelenk bırakma töreninin ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultan Alparslan Okulu’na geçti. Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Okuldaki törenin ardından Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda şehit yakınları ve gaziler ağırlandı. Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Kırbaç, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar da katıldı.

Program şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan, Çanakkale’de yüzyıllarca konuşulacak bir destan yazan ve 15 Temmuz darbe girişiminde vatanı için göğsünü siper eden kahramanlar şükranla anıldı. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, ”Öncelikle bu anlamlı günde hepinize hoş geldiniz diyor, Belediye Başkanımız Sayın Av. Abdurrahman Dursun’un selamlarını iletiyorum. Bizler şanlı tarihimiz boyunca vatan aşkıyla yanıp tutuşan bir neslin torunlarıyız. Yüzyıllardır canını bu topraklar için hiçe sayan şehitlerimiz ve gazilerimiz bizler için çok kıymetli. Bizlere düşen en önemli görev aynı cesarete sahip nesiller yetiştirmektir” diye konuştu.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı da, “Soframızı şenlendiren kıymetli misafirlerimiz, iyi ki geldiniz. Yüzyıllardır bu topraklara gözünü kırpmadan sahip çıkan şehitlerimize ve siz değerli gazilerimize minnettarız” dedi.

Gazilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Kaşıkçı ve Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, onlara karanfil takdim etti. Birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından program son buldu.