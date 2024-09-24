Tekirdağ Çorlu’da park halinde bulunan sürücü kursuna ait yolcu minibüsü alev alev yandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Kopuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan sürücü eğitim kursunun verildiği yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Kundaklama şüphesi

Yangın sonrası minibüs hurda yığınına döndü. Araç sahibi Recep Ali Damga, araçta herhangi sorunun olmadığını ifade ederek, kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını belirtti.

Araç sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Yangın araç içinde başlamış

Öte yandan yangını görüp ihbarda bulunduğunu ifade eden Hüseyin Fettahoğlu, “Bir anda aracın içerisinde ufaktan yangın başladı. Biz de hemen itfaiyeye haber verdik. Yangının büyümesiyle minibüsün camları patladı” diye konuştu.