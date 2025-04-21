Yayla Mahallesinde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkında 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişi elektrik akımına kapıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1’i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer 3 kişinin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri havuzda yaptıkları incelemede havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.

Olayla ilgili işletme sahibi dün gözaltına alınmıştı. İşletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A’nın soruşturma kapsamında gözaltı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.