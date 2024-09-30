Bursa'da ‘Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı tabelalarına rağmen, çocuklar, içerisindeki aydınlatma ve fıskiye sistemi nedeniyle olası kaçak akım tehlikesi bulunan havuzlara girip eğleniyor. Vatandaşlar ise yetkililerden bir an önce bir çocuk ölmeden önlem alınmasını istiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da sonbahar olmasına rağmen yüksek derecelere ulaşan sıcaklardan bunalan çocuklar, yasak olan süs havuzlarına girip, serinlemeye çalıştı.

Heykel’deki Orhangazi Parkı’nda bulunan süs havuzunu da çocuklar oyun alanına çevirmiş durumda.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMİYORLAR

İç çamaşırlarıyla havuza girip oyun oynayan çocuklar, ne uyarı tabelalarına ne de vatandaşların uyarılarına aldırış ediyor.

Yaklaşık yarım metre derinliğindeki havuza atlayan, çocuklar, başlarını zemine çarpma tehlikesine aldırmadan birbiriyle şakalaştı.

“HAVUZ HİÇ BOŞ KALMIYOR”

Havuzun elektrikli olduğunu belirten çevredeki esnaf ise, “Havuz hiç boş kalmıyor. Günlük en az 15-20 çocuk buraya serinlemek için geliyor. Süs havuzunun içerisinde elektrik tesisatları yer alıyor. O sebeple de özellikle çocukların bu alandan uzak durması gerekiyor. Aksi takdirde elektrik tesisatında oluşacak en ufak bir kaçak nedeniyle yaralanmalar hatta ölümler bile olablir” diye uyardı.