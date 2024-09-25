İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Swiss Business Hub Türkiye ve Türkiye’deki İsviçre Ticaret Odası tarafından organize edilen Swiss Days 2024 etkinliğine katılan Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan ve İtalya Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Türkiye’de sürdürülebilir turizm adına 30 yıldır hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Swiss Business Hub Türkiye ve Türkiye’deki İsviçre Ticaret Odası ile birlikte organize edilen Swiss Days 2024, bu yıl 20-21 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu yıl "Gelecek Yolunuzu Tasarlayın - Eğitim, Deneyim, Kariyer" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan ve İtalya Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Türkiye’de sürdürülebilir turizmin örnek temsilcilerinden olan tesislerinin, 30 yılda hayata geçirdiği öncü çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Demirkol, ’İsviçre Mükemmeliyeti ile Türk Misafirperverliği ve Gastronomisi Arasında Köprü Kurmak’ başlıklı oturumda yaptığı konuşmada şunları söyledi: ’’Tam 30 yıldır bir gün bile kapanmadan misafirlerimize hizmet veriyoruz. İsviçre modelinin başarısı Türk misafirperverliği ile birleşince ortaya sürdürülebilir başarı çıkıyor. Doğayla iç içe, ekosisteme saygı duyarak, çok başarılı bir kadro ile 30 yıldır Bodrum’un eşsiz koylarından Yalıçiftlik’te hizmet veriyoruz. İki ülke arasında, turizm gibi önemli bir sektörde köprü işlevi üstlenmekten gurur duyuyoruz.’’

2024 sezonunu oldukça iyi geçirdiklerine dikkati çeken Demirkol, “Türkiye turizm sektörü 2024’ü oldukça parlak geçirdi. Bodrum ve otelimiz açısından da verimli bir sezon oldu. Yılın 12 ayı açık olan bir tesis olarak şimdi ‘sarı yaz’a odaklanıyoruz. TÜİK verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye’nin turizm geliri, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 11,8’lik artışla 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Üçüncü çeyrek verilerinde de geçen yıla göre artış bekliyoruz” dedi.

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir turizm anlayışıyla çalışan Hapimag Sea Garden’ın, çevreye olan duyarlılıkları sebebiyle son üç yıldır mottosunu ‘Doğadan ve denizden ilham aldık’ şeklinde güncellediğini hatırlatan Demirkol, "Sürdürülebilirliğe ekolojik, ekonomik ve sosyal olmak üzere bütünsel bir şekilde yaklaşan Hapimag’ın bunu, ’Daha iyi bir dünya için daha çok mutlu insan’ vizyonlarına da yansıttığını vurguladı.

Tesisin, yıllardır sektörüne örnek oluşturan sürdürülebilirlik çalışmalarına örnekler veren Demirkol, tesiste ’Reverse Osmosis’ sistemiyle her yıl 110 bin metreküp deniz suyunu arıtarak günlük işlerde kullandığını, tesisten çıkan evsel atık suların arıtılarak geri dönüştürüldüğünü, yemek atıklarının kompost makineleri aracılığıyla gübre yapıldığını, tesisin ihtiyaç duyduğu elektriği kendi kaynaklarıyla üretmesi için devreye alınan fotovoltaik enerji üretimi tesisinde yaklaşık 1,6 milyon kWh elektrik üretildiğini ifade etti.

"Yerel gastronominin merkeziyiz"

Yerel değerlere önem veren otelin, tesis içerisindeki zeytin ağaçlarından soğuk sıkım tekniğiyle elde ettiği zeytinyağları sayesinde 200 zeytinyağı üreticisi arasından altın madalyaya değer görülen tek turizm işletmesi olduğunun da altını çizen Demirkol, "Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında yerel ürün üretimini desteklerken, bu ürünleri mutfaklarımızda hazırlanan yemeklerle misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Bodrum mandalinasından ürettiğimiz reçeller, Karaova bölgesinden alınan Karakılçık Unu ile hazırlanan ekşi mayalı, katkısız ekmekler, kurabiye ve tatlı yapımında kullanılan keçiboynuzları, bu stratejimizin birer örneği" diye konuştu.

Demirkol, otelin bugün yüzde 47 seviyesinde olan kadın çalışan oranıyla da sektörüne örnek oluşturduğunu söyledi. Demirkol, "Çalışanlarımıza çeşitli eğitim programlarıyla birimler arası çapraz geçiş imkânı sunuyoruz. Dileyen çalışanımız, yabancı misafirlerle iletişimin daha kolay kurulması amacıyla tesisimizde sağlanan yabancı dil kurslarına da katılabiliyor. Otelimizde değişik kademelerde deneyim kazanan çok sayıda çalışan, bugün yönetici pozisyonları da dahil önde gelen turistik tesislerde görev alıyor" dedi.