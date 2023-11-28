Dün gerçekleştirilen CHP'nin MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş talebi değerlendirildi. Parti Meclisi'nin yaptığı toplantıda Özcan'ın geri dönmesine karar verdi. CHP'ye geri dönüş yapan Başkan Özcan, şehir otobüsle şehir turu atarak parti binası önüne geldi. Parti binasında CHP'lilerin karşıladığı Özcan, kalabalığa seslendi.



"Aslında ben yeni gelmedim geri geldim"

Tanju Özcan Partililere teşekkür ederek şöyle konuştu: "Samimiyetle söylüyorum gözleri yaşlı bir şekilde bizi burada baba evinde tekrar karşıladınız. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlere layık olamaya devam edeceğiz. Aslında ben yeni gelmedim geri geldim. Ben zaten hiçbir zaman kalbimdeki 6 oku çıkarmamıştım. Sadece hukuken bir bağ kesilmesi olmuştu. Yerel seçimlerde Bolu merkezde bir Türkiye rekoru kıracağız"



"Tarihe geçecek seçim zaferi elde edeceğiz"

Seçimin startını verdiklerini söyleyen Başkan Özcan, "Artık bugünden itibaren seçimin startını da veriyoruz. Herkesin elini sıkacağız herkese yaptıklarımızı anlatacağız. Bolu'da unutulmayacak tarihe geçecek seçim zaferi elde edeceğiz. Tüm yöneticilerimize ilçe başkanlarımıza hep berberiz, Bolu'da büyük bir başarıya Mart'ın sonunda hep beraber imza atacağız" ifadelerini kullandı.



Parti binasına tekrar fotoğrafını astı

Özcan'ın ihraç edilmesinin ardından CHP'li Meclis Üyesi İlkay Bayrak tarafından parti binasında bulunan fotoğrafını çöpe atılmıştı. Başkan Özcan yeniden parti binası içerisine resmini kendi elleriyle astı. Partisine geri dönen Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e aday adaylığı başvurusunu yaptı. İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz tarafından Başkan Özcan'a Türk bayraklı rozet takıldı.