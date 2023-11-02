Bursa'nın Gemlik ilçesinde haziran ayında meydana gelen olayda, bir kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucu tüfekle ateş ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Murat Ofluoğlu'nun yargılanmasına başlandı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Ofluoğlu, maktul Cihat Can'ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

Savunmasında, evini kiraladığı Can'ın kendisine kira ödemesi yapmadığını ve evde yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirildiğini öğrendiğini iddia eden sanık, aralarında anlaşmazlık yaşandığını söyledi.

Olayların ardından güvenlik önlemleri almak amacıyla evin girişine güvenlik kamerası taktığını ve yaşananları kaydettiğini ifade eden Ofluoğlu, şunları söyledi:

"Olay günü evin kirasını almak için arkadaşım Ercan'ı gönderdim. 'Beni çağırıyorlar, sen git. Cihat parayı ve anahtarı verecek, alır eve geçersin' dedim. Ben maktulü arayıp evi arkadaşıma kiralayacağıma söz verdiğimi söyledim. Ercan eve gittiğini ama maktulün parayı ve anahtarı vermediğini, kendisinin de evi tutmaktan vazgeçtiğini söyledi. Cihat beni aradı ve anahtarı vereceğini söyledi. Bana konum attı ama ben oraya gitmedim. Daha sonra evimin önüne arkadaşıyla gelmişti. Ben aşağı inmedim. Annemle balkona çıktım ve aşağıya sepet saldım anahtarı koyması için ama maktul anahtarı getirmediğini, evde kapının önünde olduğunu söyledi. Ben de 'Niye geldin o zaman?' dedim. Daha sonra sesini yükseltip anneme küfretti. Ben de sesimi yükseltince 'Aşağı in' dedi. Ben de öfkeyle Cihat'tan aldığım tek kırma tüfekle aşağı indim. Taksiden inmişlerdi, tüfeği doğrultup tek el ateş ettim ve eve çıktım. Balkona çıktım, baktığımda gitmişlerdi."

Ancak maktulün annesi ve babası, bu olayın mağduru olduklarını vurgulayarak Ofluoğlu'dan şikayetçi oldular. Mahkeme heyeti, tarafların ifadelerini ve tanık ifadelerini dinledikten sonra, dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğine karar verdi. Bu nedenle sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.