TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı. Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen törende sahiplerine teslim edildi.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları, yolcu değerlendirmelerine göre kendi kategorilerinde "en iyi havalimanı" seçildi. Ödüller bu yıl ABD, Atlanta’da düzenlenen ACI Müşteri Deneyimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle verildi.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “TAV Havalimanları olarak 8 ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimizle birlikte, 33 ülkede 110 havalimanında küresel ayak izimiz bulunuyor. Hizmet verdiğimiz her alanda yolcularımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek, onlara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Dört havalimanımızın, yolcu değerlendirmelerine göre müşteri deneyimi açısından dünyanın en iyileri arasında yer alması bizi gururlandırıyor. Bu başarıyı, deneyimli insan kaynağımızın ve bilgi birikimimizin bir sonucu olarak görüyoruz. Havalimanı işletmeciliğinde global çapta tercih edilen bir marka olmamızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Adnan Menderes, Üsküp ve Milas-Bodrum havalimanları, yolcu kapasitelerine göre “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçildi. İzmir Adnan Menderes ayrıca “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu”, “En Temiz Havalimanı”, “En Keyifli Havalimanı” ve “En Adanmış Personele Sahip Havalimanı” kategorilerinde ödül aldı ve toplam beş kategoride ödüllendirilen dokuz havalimanından biri oldu. Zagreb Havalimanı ise “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisindeki ödülüyle, son 10 yıl içinde beş yıllık bir süre zarfında birden fazla ASQ ödülü kazanan havalimanlarının yer aldığı ACI World Genel Direktörü’nün Mükemmellik Listesi’neki (Roll of Excellence) sekiz havalimanı arasına ismini yazdırdı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ASQ programı yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor. 2006 yılında başlatılan ASQ, 109 ülkede 400’ün üzerinde katılımcı havalimanı ile dünyanın önde gelen havalimanı yolcu memnuniyeti programı olarak adlandırılıyor. 30’dan fazla temel performans göstergesini kapsayan yaklaşık 600 bin anketle program, havayolculuğunun mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeline dair kapsamlı bir bakış sunuyor.