Bakanlığın yaptığı açıklamada, bu tür bir ticaretin gerçekleşmediği ve bunun kamuoyuna açık dış ticaret verileriyle sabit olduğu vurgulandı. Ayrıca, ülkemize buğday ithalatında çiftçileri koruma amacıyla %130 oranında gümrük vergisi uygulandığı ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki buğday ithalatının 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 20 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamaya atıfta bulunularak, üreticilerden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne dair iddiaların da tamamen asılsız olduğu bir kez daha vurgulandı.

Bakanlık, bu iddiaların Türkiye’nin savunma sanayinde yakaladığı ihracat başarısını gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğuna dikkat çekti. Ülkemizin uyum içinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarını hedef alan bu tür yalan iddiaların, Türkiye ekonomisine zarar verme amacı taşıdığı ifade edildi.