Sağlık Bakanlığı'nın son dönem atamaları kapsamında il genelinde hekim kadrosu güçlendirilmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre daha önce 289 hekimin atandığı Tekirdağ'a, 127. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile 17 uzman hekim ve 13 pratisyen hekim daha kazandırılacak. Son 6 ayda 92 uzman hekim ve 227 pratisyen hekim olmak üzere toplam 319 hekimin görevlendirilmesiyle ildeki sağlık hizmet kapasitesinin önemli ölçüde arttığı belirtildi. 127. DHY kurasının 4 Mart tarihinde gerçekleştirileceği, hekimlerin mart ayı içerisinde görevlerine başlamasının beklendiği bildirildi.

Atama kapsamında Tekirdağ Dr. İ.F. Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı ile 1 Klinik Nörofizyoloji Uzmanı görevlendirilecek. Çorlu Devlet Hastanesi'ne 2 Acil Tıp Uzmanı, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile 1 Kardiyoloji Uzmanı atanacak.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ile 1 pratisyen tabip görevlendirilecek. ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'ne 3 pratisyen tabip, 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı ataması yapılacak.

Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne 1 İç Hastalıkları Uzmanı ve 1 pratisyen tabip, Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne 1 pratisyen tabip, Malkara Devlet Hastanesi'ne 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, Muratlı Devlet Hastanesi'ne 2 pratisyen tabip, Saray Devlet Hastanesi'ne 2 pratisyen tabip, Şarköy Devlet Hastanesi'ne 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile 2 pratisyen tabip, Süleymanpaşa ilçesinde 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na ise 1 pratisyen tabip görevlendirilecek.

Yetkililer, yapılan atamalarla birlikte il genelinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasının hedeflendiğini belirtti.