TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetimini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin spor başarılarına vurgu yaparak, futbolun önemine dikkat çekti.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Temmuz ayında gerçekleşen TFF Genel Kurulu'nda Başkan olarak seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla, rekabetçi ruhuyla köklerinden gelen kodlarında yer alan sportif anlayışla birçok spor dalında çok önemli başarılara imza atmış, çok büyük sporcular yetiştirmiş bir spor ülkesidir. Bu gerçekten hareketle biz de ülkemizde icra edilen bütün spor dallarını hükûmetlerimiz dönemlerinde her zaman destekledik." ifadelerini kullandı.

İnşa ettikleri tesisler, modern eğitim anlayışı ve sağladıkları ayni ile nakdi desteklerle tüm sporculara manevi anlamda cesaretlendirerek onlara "başarabilirim" duygusunu aşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın, erkek, olimpik, paralimpik farkı gözetmeksizin ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin uluslararası alanda yıldızının parlaması için hiçbir fedakârlıktan çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Yüzlerce farklı branşta sporla ilgilenen, spora düşkün bir milletiz. Ancak futbolun milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri bulunuyor. Ülkemizde futbol, milyonlarca vatandaşımız tarafından amatör düzeyde de olsa ya oynanıyor veya ilgiyle takip ediliyor. Yaş, cinsiyet, sosyal statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu, insanımızı buluşturan, geniş bir ortak payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz.'' diye konuştu.

"KİMSENİN ETKİSİ ALTINDA KALMADAN VERECEĞİNİZ DOĞRU KARARLAR TÜRK FUTBOLUNUN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüplerin finansal yapılarının düzeltilmesi, müsabakaların adil şekilde yönetilmesi, yöneticilerin ve medyanın mesuliyetlerinin farkında olması, sporcuların sahada fair play ruhuyla mücadele etmesi ve genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket edildiğinde Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacağına inandığını vurguladı.

Asıl yükün TFF ve yöneticilerinin omuzlarında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kimsenin etkisi altında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar inşallah Türk futbolunun önünü açacaktır. Bu sene uluslararası yarışmalarda nelerle karşılaştığımızı sizler de bizzat gördünüz. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maruz kaldığımız türlü ayak oyunlarına rağmen elde ettiğimiz önemli başarı, Türk futbolcusunun ne denli kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Az evvel dile getirdiğim hususların uygulanması hâlinde bu başarılara yenilerini ekleyeceğimizden asla şüphe duymuyorum.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbolunun gelişmesine ve bugünlere gelmesine katkı yapan tüm yöneticileri, sahalarda ter döken tüm sporcuları şükranla anarak, Hacıosmanoğlu ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

"SİZİN YOLUNUZDAN YÜRÜYORUZ"

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Biz, sizin yolunuzdan yürüyoruz.'' diyen Hacıosmanoğlu, ''Çocuklarımıza nasıl her alanda bağımsız bir ülke bırakmak için verdiğiniz mücadelenin, şanslı bir insan olarak birebir şahidiyim. O konuda bütün Türk milletinin önce bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Biz de sizin bu açtığınız yolda, söylediğiniz gibi futbolun barışa, kardeşliğe önce ulusumuz içinde, sonra da uluslararası alanda hizmet etmesini sağlamak, futbolun her alanda ilgi duyulan, toplumu, gençleri, harekete geçiren en önemli unsur olduğu bilinci zaten dünyada var. Sizin gibi bir liderimiz olduğu için her alanda şanslıyız." diye konuştu.