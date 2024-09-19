Kaymakam Aslan, okul inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapımı devam eden Alanyurt İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunduk. 32 derslikli okulumuzun inşaatında sona gelindi. Mahallemizde bulunan mevcut okulumuzda ikili eğitim yapan ilkokul ve ortaokulumuz ayrılarak fiziksel koşullar iyileştirilecek inşallah."

Kaymakam Aslan, yeni okulun hizmete girmesiyle birlikte eğitim şartlarının daha da iyileştirileceğini ve öğrencilere daha kaliteli bir ortam sunulacağını vurguladı.