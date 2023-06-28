İhlas Holding bünyesinde 22 Nisan 1993'te Türkiye'de özel televizyonculuğun başladığı dönemde Cağaloğlu'nda faaliyete geçen TGRT (Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu), Türkiye'nin yabancı yatırımcılara ilk satılan ulusal televizyon kanalı olmuştur. Yayın hakları, 2006 yılının Temmuz ayında, Amerikan News Corporation şirketine geçmiştir ve kanal, FOX adı altında yayınlarını sürdürmektedir. TGRT'nin karasal yayın frekansları ve birçok yayın hakkı da satışa çıkmıştır. Ancak TGRT ismi, bir kurumsal marka olarak varlığını korumakta ve TGRT Haber, TGRT Belgesel ve TGRT EU kardeş kanallarıyla yayınlarına devam etmektedir.

Tgrt Ceo'su

Sosyal medyada bir videonun yayılması ve bu videonun TGRT CEO'suna ait olduğu iddiası, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından biri olan A Haber'de tartışıldı. Bu videonun yayılmasının ardından, çeşitli medya figürleri ve gazeteciler konuyu ele alarak çeşitli yorumlar yaptılar.

Bu olay, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in de dahil olduğu bir tartışmayı başlattı. Şimşek, Twitter'ın bu tür içeriklere karşı daha aktif bir rol oynaması gerektiğini savundu. Aynı zamanda, Haber X Genel Yayın Yönetmeni Cemil Barlas, durumu bir "mafyaya saygı duyulan bir kanala operasyon çekmek" olarak nitelendirdi. Cem Küçük'ün Sedat Peker'in blöf yaptığını ve elinde önemli bilgilerin olmadığını iddia etmesinin ardından, TGRT ve bağlı olduğu İhlas Holding'in CEO'sunun iddia edilen özel anlarının görüntülerinin sızdırılması, 'Canan Barlas ile Gündem' programında yorumlandı. Bu tartışmada, Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Bu olay, Türkiye medyasında geniş çaplı bir tartışmayı da beraberinde getirdi ve sosyal medya platformlarının içerik denetimleri ile ilgili daha geniş bir tartışmayı tetikledi. Bu, hem Türkiye'deki sosyal medya düzenlemeleri hem de genel olarak dijital içerik denetimleri hakkında daha geniş bir tartışmayı gündeme getirdi.