Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Berkay’ın ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal, soluna gelen meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Kayserispor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
17. dakikada Kemen’in topla birlikte sağ çizgiye kadar indikten sonra içeriye çevirdiği topta Pelkas’ın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bilal’de kaldı.
27. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas sonrası topla buluşan Piatek’in sağ taraftan içeri ortasında Berkay’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada Cardoso’nun sağ taraftan sol ayağıyla yaptığı ortada arka direkte iyi yer tutan Mane’nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
44. dakikada Cardoso’nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ali Karimi’nin sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Muhammed’i geçen topu Hamza Güreler çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle uzaklaştırdı.
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Murat Temel
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Olivier Kemen, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özcan, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Dimitris Pelkas, Davidson, Krzysztof Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Serdar Gürler, Philippe Keny, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Joao Figueiredo, Ousseynou Ba, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Mehdi Bourabia, Arif Kocaman, Lionel Carole, Ali Karimi, Baran Gezek, Aylton Boa Morte, Miguel Cardoso, Carlos Mane, Duckens Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Kartal Kayra Yılmaz, Stephane Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah, Taha Sarıarslan
Teknik Sorumlu: Alper Kelkitli
Gol: Carlos Mane (dk. 32) (Kayserispor)
Sarı kart: Lucas Lima (Başakşehir)