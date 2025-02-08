Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem etkinliğine ilişkin 4. raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Raporda, 31 Ocak-07 Şubat (saat 09:00 itibari ile) tarihleri arası bölgede en düşüğü 1.2, en büyüğü 5.3 büyüklüklerinde yaklaşık 1513'e yakın deprem kaydedildiği vurgulandı.

Ege Postası'nın haberine göre, depremlerin en büyüğünün 5.3 büyüklüğünde olduğuna dikkat çekilirken, 108 adet depremin büyüklüğünün ise 4'ün üzerinde olduğuna vurgu yapıldı.

Geçmiş dönemdeki depremlere ve tsunamilere atıf yapılan raporda, "1956 yılında Güney Ege'de meydana gelen Amorgos depreminde Kilimli (Kalimnos) adasında 2.5m yüksekliğinde dalga, kıyıdan 1,5 km yatay mesafede su baskın alanı ve Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında ciddi maddi hasar gözlemlenmiştir. Tsunami dalgası Fethiye'de 1m'ye ulaşmış, su baskın mesafesi 250m olarak gözlemlenmiştir. Günümüzde, Santorini ve çevresinde gözlemlenen sismik aktivite, bölgedeki potansiyel tsunami riskinin devam ettiğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.