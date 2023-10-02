Tüpraş, yangınla mücadele konusunda farkındalığı ve yetkinliği artıracak önemli bir çalışmaya imza atıyor.İZMİR (İGFA) - Tüpraş, İzmir Rafinerisi’nde uluslararası sertifikalı yangın eğitimleri düzenliyor. Şirket, endüstriyel tesislerde emniyet konusunda Türkiye’nin öncüsü olma misyonuyla hareket ederek firmaların acil durum ekiplerine yangınla mücadele ile arama ve kurtarma eğitimleri vermeye başlıyor.

Tecrübeli eğitmen kadrosuyla endüstriyel yangınlar ile arama ve kurtarma konularında JOIFF (Uluslararası Endüstriyel Acil Durum Hizmetleri Yönetimi Örgütü) sertifikalı eğitimler vermeye hazırlanan Tüpraş, bu sayede pek çok sektörde yangınla mücadele konusunda farkındalık ve yetkinlik oluşturacak.

Tüpraş İzmir Rafinerisi’nde, 11 yangınla mücadele ve 5 endüstriyel kurtarma eğitim istasyonunda birbirinden farklı ve zorlu onlarca senaryo ile uygulamalı eğitimler verdiklerini açıklayan Tüpraş Teknik Emniyet Direktörü Pınar Çağdaş Duran, “Yangınla mücadele eğitimlerimizde flaş yangını, jet yangını, döküntü yangını, tüm yüzey tank yangını, kapalı alanda yangın gibi farklı endüstriyel yangın türlerine müdahale stratejileri ve yöntemleri öğretiliyor. Eğitimlerimiz içinde; yangın tiplerini ve türlerini öğrenme, yangın donanımlarının kuşanımı, yangınla mücadele ekipmanlarını tanıma, ekipmanların kullanımı, ekiplerin oluşumu, ekiplerin koordinasyon içerisinde hareket etmesi konuları yer alıyor. Eğitimlerimizin hedef kitlesinde öncelikli olarak; petrol ve doğalgaz sektörü, endüstriyel tesisler, kamu kurum ve kuruluşları, itfaiyecilik meslek yüksek okulu öğrencileri, devlet hava meydanları işletmeleri ile liman işletmeleri var.

Eğitimlerimizle endüstriyel tesisler ve belediyelerdeki itfaiyecilerin, endüstriyel yangınlarla mücadele, arama kurtarma ve iple erişim konularında temel ve ileri seviye becerilerini artıracağız. Yetkinliği artan ekiplerin, tesislerinde meydana gelebilecek acil durumlara daha etkin, emniyetli ve hatasız müdahale etmeleri mümkün olacak. Doğru müdahale teknikleri ile tesislerin acil durumları, minimum zararla atlatmasına yardımcı olacağız. Acil durum ekiplerine duyulan güven ile memnuniyetin de artacağını düşünüyoruz. Uluslararası bilinir kurumların sertifikalarının alınmasıyla, bireylerin yurt içinde ve dışında iş bulma konusunda kariyerlerine de katkıda bulunacağız. Böylece sektörlere nitelikli acil duruma müdahale çalışanı desteği sağlayarak, bu alanda yetişmiş kişilerle, kurumlar bünyesinde farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.