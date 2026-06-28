Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 3. Tuzla Deniz Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Tersaneler Yarışıyor 2026' Dragon Bot Yarışları büyük heyecana sahne oldu. Türk kabotajının 100. yılına özel olarak organize edilen etkinlikte tersaneler, kurumlar ve denizcilik camiasının temsilcileri aynı parkurda kürek çekti. Ay takviminin beşinci ayının beşinci gününe denk gelen yarışlar, Dragon Bot yarışlarının doğduğu ülke olan Çin'deki geleneksel Dragon Festivali ile aynı tarihte gerçekleştirildi. Kökeni M.Ö. 3. yüzyıla dayanan Dragon Bot geleneği, Çinli vatansever şair Qu Yuan'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışlardan doğdu. Zamanla dünyanın farklı ülkelerine yayılan bu kültür, bugün milyonlarca kişinin takip ettiği uluslararası bir spor organizasyonuna dönüştü.

Etkinliğin açılışında konuşan Tuzla Belediyesi Tersaneler ve Denizcilik Koordinatörü Gökhan Karakaş, sözlerine Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün selamlarını ileterek başladı. Karakaş, 'Başkanımız Eren Ali Bingöl'ün hepinize yürekten, candan teşekkürlerini ileterek başlamak istiyorum' dedi.

Türk Kabotaj Hakkı'nın 100. yılına dikkat çeken Karakaş, Kabotaj Kanunu'nun Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının simgesi olduğunu vurgulayarak, 'Eğer büyük Atatürk, o mavi gözlü dev olmasaydı bugün bu yarışı yapmak için İngilizlerden ya da Fransızlardan izin alacaktık. Henüz ordusu tam oluşturulmamış, donanması bulunmayan, Meclis'i tam oturmamış üç yaşındaki Cumhuriyet, Kabotaj Kanunu ile denizlerdeki bağımsızlığını ilan etti. Atatürk, işgale gelenleri nasıl gönderdiyse aynı cesaretle Türkiye kıyılarında Türk bayrağıyla ve yalnızca Türklerin yararlanabileceği bir özgürlük fermanı ilan etti' ifadelerini kullandı.

'Tuzla Belediyesi'nin desteği önemli bir motivasyon oluşturdu'

Denizci Tuzla Platformu Başkanı Melih Yıldız da konuşmasında, Dragon Bot organizasyonunu uzun yıllardır gerçekleştirmek istediklerini belirterek, Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Yıldız, Tuzla Belediyesi'nin denizcilik kültürünü destekleyen yaklaşımının ilçede önemli bir motivasyon oluşturduğunu ifade etti.

İstanbul Tersane Komutanlığı şampiyon oldu

Yarışlar boyunca toplam 11 takım kıyasıya mücadele etti. İlk eleme turlarında HAVELSAN, Türk Loydu, İstanbul Tersane Komutanlığı, Art Kalkavan, Sedef Tersanesi ve Gemi Mühendisleri Odası yarı finale yükseldi. Büyük finalde İstanbul Tersane Komutanlığı, Havelsan, Art Kalkavan ve Sedef Tersanesi takımları mücadele etti. Final yarışında İstanbul Tersane Komutanlığı 1 dakika 31 saniyelik derecesiyle birinciliği elde ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. HAVELSAN 1 dakika 47 saniye 58 salise ile ikinci, Art Kalkavan 1 dakika 48 saniye 10 salise ile üçüncü, Sedef Tersanesi ise 1 dakika 58 saniye 29 salise ile dördüncü sırada yer aldı.

'Gelecek yıllarda da kupalara uzanmak istiyoruz'

Şampiyonluk kupasını kaldıran İstanbul Tersane Komutanlığı Dragon Bot Takım Kaptanı Burak Değirmenci, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Yerel ve ulusal birçok yarışmaya katılıyoruz. Geçen hafta Maltepe'de ikinci olmuştuk. Bu organizasyonda da başarılı bir sonuç elde ettik. Gelecek yıllarda da bu güzel organizasyonda kupalara uzanmak istiyoruz' dedi.

Türk Kabotajının 100. yılı kupası Sedef Tersanesi'nin oldu

Organizasyon kapsamında ayrıca Cumhuriyet ve Türk kabotajının 100. Yılı Kupası için özel bir seçici kurul oluşturuldu. Atatürk, Cumhuriyet, denizcilik ve kabotaj değerlerini temel alan kriterler doğrultusunda değerlendirme yapan kurulun başkanlığını Tuzla Deniz Yıldızları Spor Kulübü'nden Melih Yıldız üstlendi. Kurulda İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Nak, Organizasyon Komitesi'nden Tamer Erer, Tuzla Belediyesi Tersaneler ve Denizcilik Koordinatörü Gökhan Karakaş, Sedef Tersanesi Temsilcisi Didem Tandaç, Art Tersanesi Temsilcisi Nazan Aygül ve EOS/Dentaş Tersanesi Temsilcisi Barış Tınar yer aldı.

Yedi kişilik kurulun değerlendirmesi sonucunda Cumhuriyet ve Türk Kabotajı'nın 100. Yılı Kupası'nı Sedef Tersanesi kazandı. Kupa töreni sonrası konuşan Sedef Tersanesi Dragon Bot Takım Kaptanı Bircan Özdağ, 'Bugün burada diğer tersaneler gibi büyük mücadele verdik. Çok centilmence yarışlar oldu. Kabotajın 100. yılına özel verilen bu kupayı kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun için hazırlandık. Her zaman 100 yıl önce belirlenen rotada yürümeye devam edeceğiz. Tuzla Belediyesi'ne, sponsorlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Katılımcılara ve dereceye girenlere ödüller verildi

Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren takımlara çeşitli ödüller de verildi. Şampiyon takım sporcularına Adil Salih Balık Restoran tarafından '2 Gel, 1 Öde' yemek ödülü sunulurken, ikinci olan takım Limos Restoran'ın kahvaltı ödülünü kazandı. Üçüncü olan takım sporcularına Tuzla Termal Tesisleri tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Check-Up hizmeti hediye edildi.

Özel ödül sahibi takım üyelerine Okan Üniversitesi Hastanesi tarafından 'Sağlık Pusulası' seansı, Dentina Diş Kliniği tarafından tomografi ve röntgen dahil ücretsiz ağız check-up hizmeti ile çeşitli indirimler sağlandı. Etkinlik boyunca Y Gari Pide katılımcılara pide ikramında bulunurken, sporcuların ve ziyaretçilerin su ihtiyacı Munzur Su tarafından karşılandı. Ayrıca Dentina Diş Kliniği yarışmaya katılan 12 takımın tüm sporcularına ücretsiz ağız taraması hediye etti. Yarışan her takıma ise Salih Karaoğlu tarafından hazırlanan Atatürk ve Çanakkale Prestij Kitap Setleri takdim edildi.

Türk kabotajının 100. yılına özel olarak düzenlenen organizasyon, Tuzla Belediyesi'nin denizcilik kültürünü yaşatma ve Tuzla'nın denizle olan bağını güçlendirme vizyonunun önemli etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer aldı.