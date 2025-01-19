İSTANBUL (İGFA ) - Moda dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan Londra Fashion Week, 20-24 Şubat 2025 tarihleri arasında modaseverleri bir araya getirecek. 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının sergileneceği bu etkinlik, global moda dünyasının en önemli isimlerinin yer alacağı, trendlerin şekilleneceği bir platform olacak. İlk katılımında büyük beğeni toplayan modacı Recep Demiray, ikinci kez Londra Fashion Week’te yer alacak.

6 AY SÜREN ZORLU ÇALIŞMA İLE HAYATA GEÇEN TARİHİ BİR KOLEKSİYON

Recep Demiray’ın yeni koleksiyonu, sadece moda değil, bir kültür mirasının derin izlerini taşıyor. 20 özel parçadan oluşan bu koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamını ve Mezopotamya’nın eski medeniyetlerinden izlerini modern bir dille yeniden yorumluyor. Tasarımları 6 ay süren bu özel koleksiyonun her bir parçası büyük bir özenle hazırlanarak şekillendi. Bu eşsiz koleksiyonun yaratılmasında, 10 kişilik deneyimli bir ekip titizlikle çalışarak her detayın kusursuz olmasını sağladı.