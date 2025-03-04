Güney Marmara’nın ve Bursa’nın tek teknik üniversitesi olan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), ülkenin ve şehrin sorunlarının çözümcüsü olmaya devam ediyor. Bu kapsamda çağın en büyük sorunu haline gelen su problemine de kayıtsız kalmayan BTÜ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzaladığı protokol ile "Türkiye’nin Endüstriyel Atık Su Profilinin Belirlenmesi Projesi"ni (TENAP) faaliyete aldı. Bursa Teknik Üniversitesi koordinasyonunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje ile Türkiye’de faaliyet gösteren sanayi sektörlerinden kaynaklı atık su durumuna ilişkin mevcut durum ortaya konacak.

TENAP kapsamında sektörel atık su profili çıkarılacak ve sektörel deşarj kriterleri geliştirilecek. Elde edilen belirtilere dayanarak, etkin bir endüstriyel atık su yönetimi sağlamak amacıyla mevzuat güncellemeleri yapılacak, atık su yönetiminde yeni bir yaklaşım modeli geliştirilecek ve sürdürülebilir bir endüstriyel atık su yönetim sistemine geçiş için altyapı oluşturulacak. Uzman akademik kadrodan oluşan bir ekiple yürütülecek projenin, 15 Ekim 2026’da tamamlanması öngörülüyor. Çalışma sonunda ise Türkiye’deki su kirliliği kontrol yönetmeliğinin yeniden belirlenmesi amaçlanıyor.

Endüstriyel atık su profillerini belirleyecek olan çalışma kapsamında; endüstriyel atık su deşarjlarının kontrolüne yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve buna ilişkin strateji geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda; sektöre özgü üretim aşamalarının ve atık su kirletici parametrelerinin araştırılması, sektörel deşarj kriterlerinin geliştirilmesi, kirleticilerin arıtılabilirlik durumunun, arıtma teknolojilerinin ve atık suların yeniden kullanım imkanlarının incelenmesi ve bu kapsamda yatırım ihtiyaçlarının tespit edilmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Sektörel çalışmalar; literatür çalışmaları, saha ziyaretleri, anket uygulamaları, atık su örnekleme ve analiz çalışmaları ve benzeri çalışmalar ile desteklenerek bir taslak mevzuatın hazırlanması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hayata geçen projenin önemine vurgu yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Günümüzde endüstriyel atık suya ilişkin mevcut durumun iyi tespit edilmesi ve günümüz şartlarına uygun olarak yeni standartların geliştirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda sanayinin ağırlıklı olarak bulunduğu Bursa’mızda faaliyet gösteren bir üniversite olarak, elimizi taşın altına koymak istedik. Bakanlığımızın desteğiyle faaliyete aldığımız çalışmamız ile kamu, sanayi ve üniversite iş birliği ile sürdürülebilir endüstriyel atık su yönetimi konusunda önemli adımlar atacağız. Atık su yönetimi alanında yapılacak her türlü yeniliğe öncülük edecek olan projemizin, ekonomik ve çevresel anlamda da büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. BTÜ olarak ülkemizi, çevremizi ve toplumumuzu ilgilendiren konularda öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.