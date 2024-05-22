Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, UEDAŞ ekiplerine ormanlık alandaki yaban hayvanlarını tanıma ve yaklaşım eğitimi verdi.

Çanakkale ve Balıkesir illerinde sayaç okuma, elektrik arıza tamiri ve elektrik hatlarının kontrolü için ormanlık alanda hat boyunca yürüme görevi yapan 400 kişiye yakın UEDAŞ ekiplerine eğitim düzenlendi. Ekiplere, ormanlık alanda karşılaşacakları yaban hayvanlarını tanıma ve yaklaşımları hakkında bilgi verildi. Veteriner Hekimi Nihal Bilgici Yıldız, her yaban hayvanına özgü doğru davranış, izlerini tanıma ile ilgili önemli bilgiler aktardı.