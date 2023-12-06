Uludağ'ın eşsiz güzellikteki doğasında geçen ay meydana gelen kar yağışının ardından, ağaçların beyaz örtüyle kaplanıp sonrasında erimesi, doğanın kartpostallık bir tablo sunmasına neden oldu. Zirvedeki sisin etkisiyle oluşan manzara, doğanın olağanüstü bir güzellik sergilerken, kar sularının erimesiyle birlikte şelaleler de coşkuyla çağlamaya başladı. Bugün Uludağ'da beklenen sağanak yağmur, termometrelerin 1 ila 6 derece arasında seyretmesine neden olacak. Yarın ise karla karışık yağmur, cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışı bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise Uludağ'da hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bu atmosferik değişiklikler, bölgenin kış turizmi tutkunlarını heyecanlandırırken, Uludağ'ın muazzam doğası her mevsimde kendine özgü bir büyü taşımaya devam ediyor.