Uludağ, Türkiye'nin popüler kış turizmi destinasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. 16 Kasım'da başlayan kış sezonu, bugün öğle saatlerinde tekrar kendini hissettirdi ve kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkililerine göre, bu gece ve yarın kar yağışının artması beklenirken, Uludağ'ın zirveleri ve etekleri kar örtüsüyle kaplandı. Termometreler -2 ile -12 derece arasında değişen sıcaklıkları gösterirken, yarın ise sıcaklıkların -9 ile -14 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden Bursa'ya son dakika uyarısı geldi! Meteorolojiden Bursa'ya son dakika uyarısı geldi!

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