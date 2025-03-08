Özdağ, PKK’nın silah bırakmasının demokratikleşme olarak sunulduğunu ancak kendisine yönelik suçlamalarla tutuklanma ihtimalinin nasıl bir demokratikleşme süreciyle açıklanacağını sorguladı.

TÜSİAD’ın eleştirilerinin mahkemeye taşınmasını ve Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmesini de eleştiren Özdağ, “Demokrasiniz sadece Öcalan, PKK ve DEM için mi?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Özdağ, ayrıca “İddianameNerede” etiketiyle iddianame sürecine dikkat çekerek, adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.