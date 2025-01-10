Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 13 yıldır süren iç savaş, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ve muhaliflerin Şam'a girmesiyle sona erdi. Suriye'nin bölge ülkelerinin yardımlarıyla yeniden kalkınması düşünülürken Türkiye'den de önemli isimler Suriye'ye ziyaretler gerçekleştiriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Suriye'ye gitmek isteyen isimler arasında yer aldı.

Dün akşam saatlerinde katıldığı bir yayında, Türkiye Belediyeler Birliği olarak "Suriye'nin yeniden inşasına katkı koymak istediklerini" ifade eden İmamoğlu, "Çok yakın bir zamanda teknik ve bürokratik ekibimiz oraya gidecek" diye konuştu. Öğle saatlerinde Şam Valiliği'nin Suriye ziyaretini iptal ettiğini duyuran İmamoğlu'na Zafer Partisi'nden de tepki geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun Suriye'ye gitme isteğine tepki gösterdi. Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na İBB Başkanı olduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bakıyorum bir açıklama yapıyor, 'Suriye'yi ziyaret edeceğiz, Suriye'nin kalkınması için neler yapacağımızı kararlaştıracağız' diyor.

Hayretle izliyoruz. Arkadaş senin işin Suriye değil, İstanbul belediyesi. Allah korusun, İstanbul'da bir deprem olsa, Suriye'den beter hale gelecek. Kendini cumhurbaşkanı zannetmekten vazgeç artık." dedi