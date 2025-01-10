Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, Türkiye, 2015'ten bu yana kira fiyatlarında en çok artışı gören ülke oldu.

OECD verilerinde, Türkiye'deki kira fiyatları 2015'ten 2024'ün son çeyreğine kadar nominal olarak yüzde 996 oranında arttığı görüldü. Bu artış, ülkede kiraların 2015'ten bu yana neredeyse 11 kat yükseldiği anlamına geliyor.

2024 son çeyrek verilerine göre, kira fiyatları seviyesinde Türkiye'yi Litvanya, Polonya ve İzlanda takip etti. Ancak Türkiye ile onu izleyen ülkeler arasında ciddi bir fark olduğu da göze çarptı.

Nitekim Türkiye'nin hemen ardından gelerek ikinci sırada yer alan Litvanya'da konut fiyatlarının 2015'ten bu yana yüzde 92 arttığı görüldü. Bu da ikinci sıradaki ülkede kiraların iki kat yükseldiği anlamına geliyor.

2024'ün dört çeyreği de hesaba katıldığında da Türkiye'nin kira düzeyinde ilk sırada olduğu görülüyor.

Tüm yılı içeren verilere göre, 2015'ten bu yana ülkede kiralar yüzde 775 arttı. Bu da fiyatların yaklaşık 9 kat yükseldiği anlamına geliyor.

Listede Türkiye'den sonra Litvanya, İrlanda ve İzlanda yer alıyor. Ancak bu hesaplamada da Türkiye ile takip eden ülkeler arasında da ciddi bir kira artışı farkı olduğu göze çarpıyor.

Buna göre, grafikte ikinci sırada yer alan Litvanya'da 2015'ten bu yana kiralar yüzde 86 artarak, yaklaşık iki katına yükseldi.

Enflasyon etkisi

Türkiye'deki bu ekstrem artışın nedeni yüksek ihtimalle enflasyondan kaynaklanıyor.

Zira OECD Kira Fiyat Endeksi genellikle nominal olarak hesaplanan bir endeks. Nominal endekste fiyatlar veya değerler enflasyon gibi dış faktörlerden arındırılmadan ölçülüyor. Yani, parasal değerlerin olduğu gibi kaydedilmesi esas alınıyor.

Reel endeks denen bir diğer yöntemde ise fiyatlar enflasyon etkisinden arındırılarak ölçülüyor. Bu sayede gerçek alım gücü ve ekonomik büyümeyi daha net bir şekilde görmek mümkün olabiliyor.

OECD kira verilerindeki uçurum da son dönemde Türkiye'deki enflasyon artışının diğer ülkelere kıyasla çok daha sert olması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir.