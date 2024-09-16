Ümraniye Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Minik Kramponlar Futbol Turnuvası’ bu sene de şampiyonlarını seçti. Dün gerçekleştirilen turnuvaya 360 sporcu katıldı. Turnuvanın kazananlarına ise çeşitli ödüller verildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından genç yetenekleri desteklemek ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl 5.’si düzenlenen ‘Minik Kramponlar Futbol Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu. Dudullu Spor Tesisleri’nde yapılan turnuvaya 24 takım, 360 sporcu katıldı. 68 müsabakanın oynandığı turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi. Dün gerçekleştirilen turnuvada gün boyu kıyasıya mücadele eden takımlardan Başakspor turnuvanın şampiyonu oldu. İkinci Ümraniye Çakmakspor, üçüncü Hazalspor, dördüncü ise İstanbul Mesudiyespor oldu. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da turnuvaya gelerek çocukları ziyaret edip, tebrik konuşması yaptı.

“Bunlar bizim hayatımız, her şeyimiz”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “24 takım burada eşleştiler, inşallah akşama doğru da şampiyonlar belli olacak. Ümraniye’de spor bir başka diyorum. Çünkü bu yavrularımıza minik kramponlar adı altında bir turnuva düzenledik. Bunlar bizim hayatımız, her şeyimiz. Ümraniye’mizde 58-60 bin gencimizle spor yapıyoruz. Bugün de burada hep beraber anneler ve babalar ile çocuklarımızın futbolunu seyredeceğiz” dedi.