Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını koruma çalışmalarını sürdürüyor. Reklam Kurulu, mağazalarda ve çevrim içi platformlarda yürütülen “indirim” kampanyalarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ülkenin önde gelen hazır giyim markalarına idari yaptırım uyguladı.

Takvim’in haberine göre; kurulun gerçekleştirdiği denetimlerde, birçok giyim markasının “Yüzde 80’e varan indirim” gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltıcı tanıtım yaptığı belirlendi.

İNDİRİM TEZGAHI ORTAYA ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerde, indirimli olduğu öne sürülen ürünlerin son 30 günlük fiyatlarıyla karşılaştırıldığında gerçekte herhangi bir indirim uygulanmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca ülke genelinde geniş çaplı reklam kampanyalarıyla tanıtılan ürünlerin stok miktarlarının son derece sınırlı olduğu belirlendi. Kamuoyunda her talep edene yetecekmiş izlenimi verilmesine rağmen, bazı ürünlerden yalnızca 11 adet bulunduğu tespit edildi.