BURSA (İGFA) -

Yazılım geliştiricilerinin, veri bilimcilerinin ve teknoloji meraklılarının katılımına açık olan NightWATCH Hackathonu veri toplama ve dağıtımının geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bursa Bilişim Topluluğu Kurucu Başkanı Semih Kışlar, becerilerini genişletmek, uzmanlarla bir arada olmak ve hızlı tempolu bir ortamda uygulamalı deneyim kazanmak isteyen bilişim profesyonelleri ve meraklılarını etkinliklerine davet ederek, katılımcıların geleceği kodlayarak iz bırakacaklarını kaydetti.