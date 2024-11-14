CLPA tarafından geliştirilen CC-Link IE TSN teknolojisi, üretimde hız ve verimliliği yeni bir boyuta taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi 4.0 çağında üretim süreçlerinin hız ve verimlilik odaklı dönüşümü, endüstriyel haberleşme teknolojileriyle mümkün hale geliyor. Fabrikalardaki tüm makine ve sistemlerin gerçek zamanlı veri paylaşımı şeffaf ve etkili bir operasyon sağlıyor. Endüstriyel haberleşme alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli CLPA (CC-Link Partner Association), Zaman Duyarlı Ağ teknolojisinden faydalanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı CC-Link IE TSN ile maliyetleri azaltıp verimliliği artırıyor. Yüksek hızda ve kesintisiz haberleşme sağlayan bu yeni nesil teknoloji aynı zamanda üretimde dijital ikiz uygulamalarıyla hassasiyeti en üst seviyeye taşıyor.

Sanayi 4.0’ın gerekliliklerini karşılamak üzere fabrikalarda robotlar dahil tüm makine ve sistemlerin yüksek hızda ve kesintisiz bir şekilde haberleşmesi büyük önem taşıyor. Dijital fabrikalarda, pek çok cihaz tarafından üretilen veriler gerçek zamanlı olarak paylaşılarak süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenmesine imkân tanıyor. Bu sürecin başarısında endüstriyel haberleşme sistemlerinin bant genişliğinin kritik bir rol oynadığını ifade eden CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Önder Şenol, CC-Link IE TSN yatırımı sayesinde üretim alanlarının modern dijital gereksinimlere uyum sağlayabileceğini belirtti. Üyelerine bu konuda rehberlik ettiklerine de değinen Önder Şenol, CC-Link IE TSN’nin Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden faydalanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olarak öne çıktığını vurguladı.

ÜRETİMDE MALİYETİ AZALTAN, VERİMLİLİĞİ ARTIRAN HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

CC-Link IE TSN teknolojisinin gıda, ilaç, beyaz eşya, otomotiv ve bina otomasyonu gibi birçok sektörde makine ve süreç kontrolü için ideal bir çözüm sunduğunu ifade eden Şenol; “Bu yenilikçi sistem, farklı teknolojilerle birlikte çalışarak fiziksel ve sanal makineler hakkında yüksek kaliteli, güvenilir bilgilerin iletilmesini sağlayan verimli bir ağ altyapısı sunuyor. Böylece son derece hassas ve doğru bir gerçek zamanlı dijital ikiz oluşturulmasına olanak tanıyor. Ayrıca üretimde maliyetlerin azalması, zaman kazancı ve verimlilik artışı gibi pek çok avantajı da beraberinde getiriyor” diye konuştu.