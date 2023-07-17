Baro, bir şehrin ya da bölgenin bağlı olduğu avukatların kuruluşudur. Bir şehirde ya da bölgede bulunan tüm avukatların bağlı olduğu bu kuruluş tüzel kişiliktir. Baro kurumunun görevleri avukatların genel yasalara uygun şekilde gelişmesini sağlamak, meslek hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, mesleki olarak erdem ve dayanışmayı sağlamak şeklinde sayılabilir. Barolar kesinlikle bir siyasi parti ya da dernek ile ilişki içinde olamazlar. Baro kurumlarının idari işlerini takip edebildiği sistem ise e-devlet üzerinden sunulmaktadır. Buna göre e-devlet giriş yaparak, Adalet Bakanlığı uygulaması üzerinden Baro için UYAP portalı girişine ulaşabilir ve baro kurumuna ait tüm işlemleri, bu bölümden yürütebilirsiniz.

E-devlet UYAP baro portal girişi nasıl yapılır;

E-devlet üzerinden giriş yapabilmek için bir şifrenizin bulunması gerekir. Bu şifreyi size en yakın olan PTT müdürlüklerinden alabileceğiniz gibi e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve kimlik kartı gibi uygulamalar ile de alabilirsiniz. UYAP üzerinden sisteme erişebilmek için daha yüksek güvenliği olan mobil imza ve e-imza seçenekleri kullanılmaktadır. Ancak bu imza seçeneklerinden biri ile giriş yapabilirsiniz. Bununla birlikte barokart uygulaması ile de sisteme giriş yapabilirsiniz ancak bu kartı kullanarak giriş yapabilmek için UYAP’ın kendi internet sitesini kullanmanız gerekir. Sizlere bütün bu aşamalar hakkında detaylı bilgi verelim;

E-devlet üzerinden baro UYAP girişine ulaşmak için https://www.turkiye.gov.tr/uyap-portali-baro-girisi bu adresi kullanabilirsiniz. Bu girişe baro kurumunda çalışan kişiler erişebileceği gibi tüm avukatlar da erişim sağlayabilir. Bulunduğunuz bölgedeki baro kurumuna giriş sağlayabilmek için e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden birini seçerek işleme devam edin ve e-devlet giriş işleminizi gerçekleştirin. Ardından avukatlık mesleği ile ilgili tüm bilgi ve belgelere ulaşabilir, avukat olarak yapmanız gereken başvurular varsa bunları gerçekleştirebilir ve avukatlar için baro tarafından uygulanan tüm işlemlere ve yeni duyurulara ulaşabilirsiniz.

UYAP portalını kullanarak baro girişi nasıl yapılır;

UYAP, devlet tarafından yargı sisteminde çalışan kişiler için özel olarak kurulan ve hem kurumların hem vatandaşların hem de avukatların işlemlerini hızlandırmak amacı ile çalışan bir sistemdir. Bu sistemin uzun adı ise Ulusal Yargı Ağı Bilişim Projesi şeklindedir. Bu portal ile hem e-devlet üzerinden hem de kendi sitesi üzerinden bilgi alma ve ilgili dava dosyaları hakkında işlem yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. UYAP, adalet bakanlığı tarafından işletilmektedir ve burada yapılan tüm işlemler Adalet Bakanlığı tarafından kontrol edilir. Ayrıca bu sistem üzerinden sunulan tüm hizmetler ve bilgilendirmeler yine Adalet Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

UYAP avukatlar, vatandaşlar ve barolar için çok fazla avantaj sağlar. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz;

UYAP sayesinde başta avukatlar olmak üzere barolar ve vatandaşlar, adalet bakanlığı ile ilgili işlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir.

Bu portal üzerinden davaya girmek dışındaki tüm işlemler rahatlıkla yapılabilir. Bu da avukatları, vatandaşlar ve adalet bakanlığına bağlı olan kurumlar için zaman ve evrak kaybını önler.

Bu sistem idari ve yargısal süreçlerde yapılması gereken gereksiz işlemleri ortadan kaldırır.

Bu sistem sayesinde çalışan açığı ortadan kaldırılırken bu açıktan kaynaklanan sıkıntılar en aza indirilmektedir.

Bu sistem ile idari ve yargısal süreçte yapılan yazışmalardan doğan zaman kaybı ortadan kalkar. Bu sayede yazışmalar hızlı bir şekilde yapılabilir.

Bu sistem üzerinden barolar da mahkeme ve dava dosya takibi yapabilirler.

UYAP üzerinden baro kurumuna giriş yapabilmek için https://kurum.uyap.gov.tr/kurum/index.jsp adresini tıklamanız yeterli olacaktır. Buradan sisteme giriş yapabilmek için yine e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden birine sahip olmanız gerekir.