Türkiye’de son yıllarda beyin kanamasına bağlı felçli hasta sayılarında artış görüldü. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İhlas Haber Ajansı’na konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Tansiyonunuz yükseliyorsa siz tansiyon hastasısınız”

Tansiyon hastası olduğunuzu anlamanın birkaç yolu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, “Günümüzde beyin kanamasına bağlı felçli hasta sayısında artış var, beyin kanamasının en sık yaşanma durumu kafa travmaları olsa da, önlenebilir beyin kanamaları yüksek tansiyon ile meydana geliyor. Eğer sinirlendiğinizde, strese girdiğinizde ya da hamilelik döneminde tansiyonunuz yükseliyorsa siz tansiyon hastası olabilirsiniz. Bunun için de kardiyoloji uzmanına veya nefroloji uzmanına görünerek yirmi dört saatlik tansiyon takibi yaptırarak tansiyon hastası mıyım, değil miyim sorusunun cevabını öğrenmek mümkün” ifadelerini kullandı.

“Böbrek hastalığı da olabilir”

Beyin damarındaki anevrizmanın beraberinde polikistik böbrek hastalığını da getirebileceğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Şen, daha sonra şunları söyledi:

“Bunlar genelde ailevi seyredebiliyor. O nedenle bir ailede beyinde damarda anevrizma, baloncuk varsa diğer aile fertlerinin de mutlaka beyin cerrahisi uzmanına veya nöroloji uzmanına muayene olmalarında fayda var ve artık teknoloji ilerledi. Beyin MR anjiyo adını verdiğimiz teknik imkanlarla büyük bir oranda beyin damarında anevrizma var mı yok mu, Baloncuk var mı yok mu söyleyebiliyoruz.”

“Beyin kanamasından kaçınmak için hafif sporlar yapılmalı”

Beyin kanamasında kaçınmak için öncelikle tansiyon hastası olup olunmadığının öğrenilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, “Eğer tansiyon hastasıysanız mutlaka ve mutlaka ilaç kullanmamız zayıflamamız, kilo vermemiz ve yürüyüş yapmamız gerekiyor. Ağır sporlardan kaçınmamız gerekiyor” diye konuştu.