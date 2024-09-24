Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bil-En programı kapsamında, Pazartesi mesaisine Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunda öğretmenler ve öğrencilerle başladı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün 20 dakika kitap okuma etkinliği ile başlayan ziyaret Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından çanta dağıtımının ardından öğretmenler odasında yapılan toplantı ile devam etti. Öğrenciler ile teneffüste oyun oynama etkinlikleri ile ziyaret son buldu.

Vali Aygöl yaptığı konuşmada: “Bil-En Programının hedefi ‘Mutlu öğretmen, Mutlu öğrenci, Mutlu veli’dir. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.Son bir yılda Şehrimizin eğitimindeki başarı oranının yüzde 150 civarında artması, uyguladığımız programın başarısını göstermektedir”dedi.