Sağlık alanında dönüşüme liderlik eden isim, akademisyen ve hekim Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye'nin dört bir yanına ilham veren bir başarı hikayesine sahip. Şimdi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa 1. Bölge milletvekili olarak, halkın sağlığı için çalışmaya devam ediyor. Vekillerinizi seçtiniz, fakat kim olduğunu biliyor musunuz?

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Bursa'nın değerli sağlık profesyonellerinden Prof. Dr. Kayıhan Pala, uzun ve örnek nitelikteki kariyerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) milletvekili olarak seçildi. Bursa'nın sevilen isimlerinden biri olan Pala, sağlık ve halk sağlığı alanındaki birçok başarıya imza attı ve toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

1964 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Dr. Kayıhan Pala, eğitimine başarılarla dolu bir süreçle başladı. Babası Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nden (EİE) emekli olan Pala'nın annesi ev hanımıdır. Üç çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak hayata adım atan Pala, ilkokul eğitimini Keban'da bulunan Keban Baraj İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini ise Bursa'da, Bursa Erkek Lisesi'nde başarıyla bitirdi. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Pala, tıp alanında uzmanlık çalışmalarına başlamıştır.

Tıp kariyerine başlamadan önce, zorunlu hizmetini 1988-1990 yıllarında Rize Muradiye Sağlık Ocağı'nda başarıyla yerine getiren Pala, akademik çalışmalara yönelik hedeflerini belirlemiştir. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde başladığı Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından 1997 yılından günümüze kadar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdürmekte olup, bu süre zarfında akademik unvanlarını da yükselterek, yardımcı doçentlik, doçentlik ve 2010 yılında profesörlük unvanını almıştır.

Dr. Kayıhan Pala'nın akademik kariyeri sadece öğretim üyeliği ile sınırlı kalmamıştır. Birçok sağlık kurumunda ve organizasyonda da aktif rol üstlenmiştir. 1997-2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Gemlik Eğitim Araştırma Bölgesi'nde Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı ve 1998 ile 2007-2008 yıllarında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde başhekimlik gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Dr. Pala, Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği'nin değişik kurul ve komisyonlarında aktif olarak yer almıştır. 1994-1998 yılları arasında Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri ve 2010-2014 yılları arasında Bursa Tabip Odası Başkanı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda 2018 yılında Türk Tabipleri Birliği delegesi olarak seçilmiştir.

Toplum sağlığı ve sağlık politikalarına olan katkıları nedeniyle Dr. Kayıhan Pala, birçok prestijli ödülün de sahibidir. İstanbul Tabip Odası Dr. Nejad Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 2004 Yılı Bilimsel Hizmet Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi 2006 Sağlık Ödülü, Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Anısına 2006 Yılı İnceleme Ödülü ve 2018 Yılı Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü gibi başarılarla onurlandırılmıştır.

Geçtiğimiz 2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa 1. Bölge milletvekili adayı olarak görevine devam eden Prof. Dr. Kayıhan Pala, halk sağlığı ve toplumun refahı için çaba harcamayı sürdürmektedir. TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev alan Pala, sağlık politikalarının şekillenmesinde önemli bir role sahip olmaktadır.