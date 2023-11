Bugün itibariyle, vergisiz telefon ve bilgisayar satışı resmi olarak başladı. Bu gelişme, öğrencilere 9.500 TL'nin altındaki telefon, bilgisayar ve tabletleri bir defaya mahsus vergisiz olarak satın alma imkanı sunuyor. Vergi iadesi, ilgili elektronik faturalar aracılığıyla devlet kurumları tarafından gerçekleştirilecek. Bu önemli adımı içeren karar, "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" adıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karara göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğrenim öğrencileri, 26 yaşından gün almamış olanlar olmak kaydıyla, her biri için bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği alabilecekler. Bu destekten yararlanabilecek olan yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi, teknolojik cihazlar ve internet desteğinden bugünden itibaren faydalanabilecekler.

Ancak, destekten faydalanabilecek öğrencilerin belirli kriterlere uymaları gerekiyor. Açık öğretim veya ilköğretim/ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler bu destekten yararlanamayacaklar.

Teknolojik cihaz desteğinin tutarı, nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi aşmayan mobil cihazlar ve bilgisayarlar için kullanılacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamda en fazla 5.500 TL olacak.

Şifre aldıktan sonra satın alma gerçekleştirilecek

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilere, özel bir şifre tanımlanacak. Şifreler, Gençlik Bakanlığı'nın "Gencizbiz" portalı üzerinden öğrencilere ulaştırılacak ve E-devlet şifresi kullanılarak portala erişim sağlanabilecek.

Önemli bir nokta olarak ikinci el cihazlar, bu destek kapsamı dışında tutulacaklar. Yani öğrenciler, yeni cihazlar için destek alabilecekler.

Öğrenciler, aldıkları şifre ile online mağazalardan veya fiziki teknoloji mağazalarından destek kapsamındaki telefon veya bilgisayarları satın alabilecekler. Satın alma işlemi sırasında öğrenciler, vergi dahil olarak ücreti ödeyecek ve daha sonra vergi iadelerini geri alabilecekler.

Kredi kartıyla telefon satın alımlarında taksit seçeneği bulunmuyor, bu nedenle öğrencilerin nakit veya kredi kartıyla tek çekim olarak ödeme yapmaları gerekecek. Ancak, Hepsiburada gibi e-ticaret platformları öğrencilere özel taksit imkanları sunarak bu süreci kolaylaştırıyor.

Bu destek kapsamında vergisiz olarak alınabilecek telefonların marka ve modelleri de belirlenmiş durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, vergi desteğinden faydalanabilecek 13 yerli ve yabancı markayı açıkladı. Bu markalardan 40'tan fazla telefon modeli, 9.500 TL'ye kadar olan fiyatlarla öğrencilerin tercihine sunulacak. O markalar;

Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33; Xiaomı (Redmi): 12C, 10, 12, Note 12; General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro; Reeder: S23 pro max; Omix: X3, X5, X400, X600, X700; Casper (Via): Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus.