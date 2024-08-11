Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsü virajı alamayınca motosikleti devirdi. 25 metre sürüklenen motosiklette sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Akhisar Mahallesi 266.sokak üzerinde seyir halinde olan Furkan Ü. (23) yönetimindeki 16 BKU 799 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması devrildi. Kaza sonucu 25 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ŞERİFE ÖZ