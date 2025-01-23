Bartın'da yaşayan Şevval Şahin, yaklaşık 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başlamıştı.

Otelde çıkan yangın sırasında personel katında bulunan Şahin, 12'nci katın penceresinden atladı. Yaralanan genç kadın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın sırasında babası Erdal Şahin’i görüntülü arayan Şevval Şahin’in, pencereden atlama kararını bu görüşme esnasında aldığı öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şevval Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Meydana gelen feci olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi’nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şevval Şahin’in cenazesi, bu sabah saatlerinde Bartın’a getirildi. Bartın’ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi’ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için, burada Kur’an-ı Kerim okunarak dualar ediliyor.

Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Halatçıyaması Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Programa Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın yanı sıra yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.