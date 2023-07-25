İnegöl Belediyesi, yapılandırma sürecindeki vergi ödemeleriyle ilgili bildirimde bulundu. Son ödemesi 31 Temmuz tarihi olan birinci taksitlerinin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkının kaybolacağı bildirildi.

2 TAKSİT ÖDENDİĞİNDE İNDİRİM UYGULANACAK

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘’7440 Sayılı Kanunla yapılandırmanın birinci ve ikinci taksitinin son ödeme tarihi 31.07.2023 Pazartesi günüdür. Ayrıca Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31.07.2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecektir.’’ İfadeleri yer aldı.

ONLİNE OLARAK DA ÖDEME YAPILABİLİYOR

Ödeme noktalarının yanı sıra yapılandırılan taksitlerin ödemesi İnegöl Belediyesi’nin E-Belediye sistemi üzerinden

Online olarak da yapılabiliyor. Tek tıkla ödeme yapmak için ‘’https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Borc/Index’’adresinin ziyaret edilmesi yeterli olacaktır.