Düğünde kesilen pastayı gelinden önce annesine yediren damat görenleri şaşırttı. O esnada gelinin yüzünün düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Düğün sezonu ile birlikte kaydedilen ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu defa bir damat, gelini şaşkınlığa uğrattı.Düğün günü kesilen pastayı eşine değil annesine ikram eden damat, sosyal medyanın gündemi oldu.

Gelin neye uğradığını şaşırdı

Damat düğün pastasından geline vermek yerine önce annesine tattırdı. O anlarda gelinin şok yaşayıp kalakalması ise dikkat çekti.

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