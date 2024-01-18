Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda yarıyıl tatili öncesi şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimde otobüslerin kar lastiği ve takograf kontrolü yapılırken, yolcular da emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı.

Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik 19 Ocak tarihinde okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, yolcu otobüslerinin kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin uygunluğu kontrol edildi. Öte yandan otobüslerin lastik diş derinlikleri, yasal sınır göz önünde bulundurularak ölçüldü. Şoförlerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara da emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

“Kemerimizi takıyoruz, kemersiz kesinlikle yola çıkmıyoruz”

Otobüs şoförü Hamit Polat, "Elimizden geldiği kadar yolcuları uyarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kurallara dikkat etmeye çalışıyoruz. Malum havalar da yağışlı. Kemerimizi takıyoruz, kemersiz kesinlikle yola çıkmıyoruz" dedi.