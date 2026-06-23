Oysa insan önce...

Kendine dost, kendine deva olmalı,

kendini sevmeli, saymalı,

Kendine karşı doğru, dürüst davranmalı.

-Yaşamak zevk vermez,

kendinden hoşnut olmayana.-

(Kısacası...

İnsanın kendine söyleyecek bir şeyleri hep olmalı.

-Çünkü insanın kendine,

Ve iç sesinin muhabbetine hep ihtiyacı vardır.-

Ama yeri geldiğinde de,

-İnsan önce kendine meydan okumalı.-

Zira, bazıları kendi dışında her şeyi görür.

İnsan en çok kendine iki yüzlüdür.)

Durgun sular çürütür.-

-Kişiye değil, kişiliğe önem verin.-

-Sureti hoş, sireti boşlardan sakının.-

-Dişiliği kişiliğin önüne koyanların sonu hüsrandır.-

-Yüzde olan sözde olur,

Özde olan gözde olur.-

-Burca göre de, borca göre de eş seçilmez.-

-Nefsin dili değil, gönlün dili kalpleri birleştirir.-

-Aşk pahalıdır ucuz insanla yaşanmaz.-

Kitap gibi kadınlara sayfa sayfa şiirler yazılır ama,

-Her kadın bir şiirdir, her adam okuyamaz.-

-Ehline düşmezse hayat, ziyan olur.-

-Güzel insanlar, özel insanlara layıktır. Kısacası kaliteli insanlar biriktirin hayatınızda karakterinizi ahlaki değerlerinizi ve özünüzü (Doğruluk, dürüstlük)temsil eden insanlar olsun.

Saygılarımla…