Oysa insan önce...
Kendine dost, kendine deva olmalı,
kendini sevmeli, saymalı,
Kendine karşı doğru, dürüst davranmalı.
-Yaşamak zevk vermez,
kendinden hoşnut olmayana.-
(Kısacası...
İnsanın kendine söyleyecek bir şeyleri hep olmalı.
-Çünkü insanın kendine,
Ve iç sesinin muhabbetine hep ihtiyacı vardır.-
Ama yeri geldiğinde de,
-İnsan önce kendine meydan okumalı.-
Zira, bazıları kendi dışında her şeyi görür.
İnsan en çok kendine iki yüzlüdür.)
Durgun sular çürütür.-
-Kişiye değil, kişiliğe önem verin.-
-Sureti hoş, sireti boşlardan sakının.-
-Dişiliği kişiliğin önüne koyanların sonu hüsrandır.-
-Yüzde olan sözde olur,
Özde olan gözde olur.-
-Burca göre de, borca göre de eş seçilmez.-
-Nefsin dili değil, gönlün dili kalpleri birleştirir.-
-Aşk pahalıdır ucuz insanla yaşanmaz.-
Kitap gibi kadınlara sayfa sayfa şiirler yazılır ama,
-Her kadın bir şiirdir, her adam okuyamaz.-
-Ehline düşmezse hayat, ziyan olur.-
-Güzel insanlar, özel insanlara layıktır. Kısacası kaliteli insanlar biriktirin hayatınızda karakterinizi ahlaki değerlerinizi ve özünüzü (Doğruluk, dürüstlük)temsil eden insanlar olsun.
Saygılarımla…