El alem, aslında toplum, çevre ve sosyal gruptur. Her toplumun kendisine göre normları, kuralları, inançları, yaşam biçimi vardır.

İhtiyaçlar hiyerarşisine göre hareket edilir. Hiyerarşiyi tamamlayamayan insanlar sürekli toplum normlarını kabul etmek zorunda olduğunu hisseder. Şunu yaparsam el alem ne der, o fotoğrafı paylaşma konuşurlar. Ve kendisinde olduğu kadar başkasına da baskı yaparlar. İnsanların yadırgayacakları duygusu sürekli aktiftir. ‘’Aa bak nereye gitmiş, nasıl fotoğraf paylaşmış gibi gibi. Çünkü başkaları için hata yaptığında, keşke der pişmanlık duyarsın ama kendi hataların sana büyümeyi öğretir. Ve büyüdükçe büyürsün, başkalarını daha kolay affetmeni sağlarsın. Bazen yaptığın hatalar başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir bakış açıları dar olduğu için. Eğer hata kendi şahsi hatan ise iyi niyetini kalben hisseder, iç huzura daha kolay kavuşabilirsin ve bazen yaptığın bir seçim senin başka ve daha güzel yarınları görmeni sağlayabilir. Zihinsel olarak daha rahatlarsın ve ’’el alem’’ ne der diye kaygılanmaktansa kendine odaklanırsın. Odaklandığın her iş seni başarıya taşır. ’’El alemi‘’ takmadığın sürece her imza seni başarıya taşır, günden güne büyütür ve zirveye taşır. Her zaman inandığın, bildiğin yolda yürümeye devam edersin. Yoluna taş koyanlara gülümseyip yürümeye devam edersin…

‘’El alem’’ der izler…

Saygılarımla….