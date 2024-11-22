“eSprinter. Geleceği sana taşır.” sloganı ile Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın Türkiye’de sunduğu elektrikli hafif ticari araç eSprinter, 81 ve 113 kW’lık iki batarya seçeneği ve şehir içi 530 kilometreye kadar uzanan menzili ile öne çıkıyor.

Mercedes-Benz eSprinter, Türkiye pazarına giriş yapıyor. Müşteriler için sağladığı katma değer, çok yönlülük ve esneklikle dikkat çeken, iki gövde tipi ve uzunluğuyla iki batarya boyutuna sahip yüksek taşıma kapasiteli yeni model farklı kullanım alanlarıyla öne çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre, daha fazla menzil ve yük taşıma arasında tercih yapılabilen yeni model, 81 kWh ve 113 kWh kullanılabilir batarya kapasitesiyle birçok sektöre yönelik geniş kapsamlı çözümleriyle dikkat çekiyor. Yeni model, sahip olduğu Lityum demir fosfat batarya ile daha çevre dostu ve uzun bir kullanım ömrü sunarken MBUX bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş güvenlik ve destek sistemleri ve daha zengin bir donanım ile de akıllı ve teknolojik çözümler sağlıyor.

“Sürdürülebilirlik hedeflerimizin bilinciyle hafif ticari araçlarımızdaki elektrikli dönüşümün ilk adımını eSprinter ile atıyoruz”

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, 2024 yılında Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olarak pazar paylarını yüzde 13’ün üzerinde büyüterek 7 bin 607 adetlik satışa ulaştıklarını belirtti. Satışların bu düzeyde devam etmesi durumunda 2023’ün üzerinde bir satış rakamı elde edeceklerini aktaran Akdeniz, “2024 yılının ilk 10 ayını değerlendirdiğimizde Hafif Ticari Araçlar tarihimizde Sprinter ve Vito satışında tüm yılların en yüksek adedine ulaştık” dedi.

Karbon nötr bir gelecek için hafif ticari araçların da elektrikfikasyon stratejisine sahip olduğunu vurgulayan Akdeniz, Ambition 2039 ile belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tüm değer zinciri ve araçların tüm yaşam döngüsü boyunca net karbon nötr bir gelecek inşa etmek istediklerinin altını çizdi. Yeni tamamen elektrikli yeni model ile Hafif Ticari Araçlar olarak elektrikli çağa ilk adımlarını attıklarını belirten Akdeniz, “2026 yılından itibaren hayatımıza girecek modüler ve ölçeklenebilir VAN.EA mimarisi ile de elektrifikasyon stratejimizi bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyoruz. Böylece tüm yeni geliştirilen orta ve büyük hafif ticari araçlarımızın doğuştan elektrikli olmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“eSprinter şehir dışında 478 kilometreye şehir içinde 530 kilometreye kadar ulaşan menziliyle birçok sektör için ideal bir araç”

Birçok sektöre yönelik geniş kapsamlı çözümleriyle hafif ticari araç segmentini baştan tanımlayarak yıllardır öncü konumunu sürdüren Sprinter’ın bu kez de elektrikli olarak Türkiye yollarına çıkacağını aktaran Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Ürün Yönetimi Grup Müdürü Gökhan Yeğin, yeni modelin iki gövde tipi ve uzunluğu, iki batarya boyutu, iki farklı motor gücü seçeneği ve yüksek taşıma kapasitesiyle çok yönlü ve esnek olduğunu vurguladı.

Yeni modelin 81 kWh ile 340 kilometreye ve 113 kWh batarya ile 478 kilometreye kadar mesafeyi kat edebileceğini belirten Yeğin, “WLTP şehir içi verilerine göre 530 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyorsunuz. Bu da özellikle şehir içinde çalışan birçok sektörün işini oldukça kolaylaştıracak” dedi.

Lityum demir fosfat bataryası sayesinde aşırı ısınma ve termal kaçağa karşı daha fazla güven sağlayan yeni modelin, lityum iyon bataryaya göre daha uzun bir yaşam ve şarj döngüsüne sahip olduğunu vurgulayan Yeğin, eSprinter’ın sektörde rakiplerinden bu anlamda ayrıştığını ve ekolojik ayak izi bakımından daha çevre dostu olduğunu belirtti.