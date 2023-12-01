İnegöl Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanında sona gelindi. Bir yandan Gastro İnegöl restoranında son hazırlıklar yapılırken, bir yandan çevre düzenlemeleri devam eden projede İnegöl Belediyesi birimlerinin hizmet vereceği bina da tamamlandı. Bunun üzerine Belediye birimlerinin taşınma süreci de başlamış oldu. Bugün itibariyle İnegöl Belediyesi’nin 7 Müdürlüğü yeni binada hizmet vermeye başladı.

Başkan Alper Taban, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara yeni binada hizmete başlayan birimleri açıkladı. Başkan Taban yaptığı paylaşımda; “Yeni binamızdayız. Birimlerimiz yeni yerinde hizmete başladı” dedi. Öte yandan binada hizmet vermeye başlayan; Mali Hizmetler Müdürlüğümüz (Kira, İcra, Muhasebe, Emlak, Gelir ve Tahsilat), İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Yazı İşleri), Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Çözüm Merkezi), Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili işlemi bulunanların artık yeni binaya gelmeleri çağrısında bulunuldu.

Fahrettin Eniş